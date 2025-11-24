كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يضم مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص يتوقفون بدراجاتهم النارية ويرقصون داخل أحد أنفاق محافظة الشرقية، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه بعد الفحص تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية حول الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبيها وهم 6 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، بالإضافة إلى الدراجات النارية المستخدمة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الدراجات النارية.

