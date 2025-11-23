نشر أحد الأشخاص يُدعى كيرو نعيم مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر فيه وهو يلاحق شخصين حاولا دخول شقته داخل كمبوند شهير بأكتوبر بأكتوبر، بعد يوم من قيامهما بسرقتها والاستيلاء على أجهزة ومبالغ مالية على مدار 3 أيام.



وقال ضحية السرقة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الواقعة تعود إلى شهر أكتوبر المنقضي، حين اضطر لمغادرة شقته لفترة قصيرة بسبب مرض والدته ومرافقته لها في فترة العلاج، وتواجد زوجته لدى أسرتها عقب خضوعها لعملية ولادة.



وأضاف: "أول لما رجعت أطمن على الشقة وأبات فيها يومين، لقيتها مقلوبة ومسروق منها أجهزة ومبالغ مالية ودهب ولبسي ولبس مراتي، وكمان كانوا مجهزين باقي العزال جنب الباب علشان ينقلوه، كلمت النجدة فورًا وجم على طول وعملت محضر رقم 7710 جنح قسم شرطة أكتوبر ثالث".



وتابع كيرو أنه بعد تحرير المحضر عاد إلى الشقة للمبيت، لكنه فوجئ في التاسعة صباحًا بحركة اللصوص أمام الباب ومحاولتهم استخدام المفتاح الذي سرقوه في المرة الأولى للدخول مجددًا، إلا أنهم شعروا بوجوده فهربوا سريعًا، مشيرًا إلى أن الجناة كانوا يحملون أسلحة بيضاء "مطواة"، وحاول مطاردتهم بمساعدة أحد الجيران لكن دون جدوى، "واحد من المتهمين تم تصويره وهو يرتدي ملابسي".



وعن المسروقات، أوضح أن ما تم الاستيلاء "شمل أجهزة كهربائية من بينها مراوح وشاشة 35 بوصة وفلتر مياه، إلى جانب طقم ذهب وعطور وملابس، فضلًا عن 1200 دولار".



