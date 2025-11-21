إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالهرم

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم وقع أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب بدائرة قسم الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع حادث سير بدائرة قسم الهرم نتج عنه إصابة عدد من المواطنين.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع التصادم

وجّه رئيس قطاع الغرب، بسرعة انتقال رئيس مباحث الهرم، إلى مكان الواقعة، حيث بدأت القوات في فحص ملابسات الحادث.

أسفرت المعاينة عن أنه أثناء سير ميكروباص أعلى الطريق الدائري في اتجاه المنيب، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، البالغ من العمر 60 عامًا، ما أدى إلى اصطدام المركبة بالحاجز الخرساني.

10 مصابين ونقلهم للمستشفى

نتج عن الحادث إصابة السائق و9 أشخاص كانوا برفقته، جميعهم تعرضوا لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.