ضبط عاطل بالقليوبية لتصنيع وترويج الألعاب النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط أحد الأشخاص بعد ترويجه لبيع الألعاب النارية عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحريات الشرطة

وكشفت التحريات أن المتهم يقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وعند تفتيش مسكنه عُثر على 1260 قطعة ألعاب نارية متنوعة، إضافة إلى أدوات ومواد تستخدم في تصنيعها.

اعتراف المتهم

اعترف المتهم بممارسته نشاط تصنيع وتخزين الألعاب النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لضمان عدم تعريض المواطنين والممتلكات للخطر.