كتب - محمد شعبان:

في واقعة مأساوية شهدها شارع الكابلات بمنطقة المطرية، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص داخل شقته غارقًا في دمائه، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت داخل المكان اليوم، وفقًا لبلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبيّن وجود الجثة مصابًا بنزيف حاد، ويُرجَّح أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه قبل وصول المساعدة.

تم فرض طوق أمني حول موقع الواقعة لحين وصول فريق النيابة العامة والأدلة الجنائية لإجراء المعاينة التصويرية ورفع البصمات.

وذكرت مصادر أمنية أن التحريات الأولية تشير إلى وقوع مشاجرة عنيفة داخل الشقة بين المجني عليه وآخرين، انتهت بسقوطه قتيلًا، بينما لا تزال الجهود مستمرة لتحديد هوية أطراف الواقعة وضبط الجناة.

وأكد سكان المنطقة أن صوت المشاجرة تردد بقوة في أرجاء الشارع قبل أن يعم الصمت المفاجئ، ليكتشف الجيران بعد دقائق وجود دماء أسفل باب الشقة، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة فورًا.

اقرأ أيضا:

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا