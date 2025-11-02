كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعدي شخصين على آخر داخل أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 أكتوبر 2025، تلقى مركز شرطة مشتول السوق بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طالب مصاب بجرح قطعي في الساعد.

وبسؤاله، أوضح أنه أثناء تواجده بمركز الشباب بدائرة المركز، نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات حول لعب كرة القدم، قام على إثرها الأخير بالاعتداء عليه بزجاجة، ما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو حداد مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المذكورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

