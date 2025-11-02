إعلان

عبر تطبيق.. ضبط 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة

كتب : علاء عمران

11:50 ص 02/11/2025

ضبط 4 سيدات

كتب – علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أربع سيدات؛ لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مادي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم ذات الصلة وحماية القيم الأخلاقية في المجتمع.
كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام إحدى السيدات – لها معلومات جنائية – باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة وبصحبتها ثلاث سيدات أخريات. وبمواجهتهن بما أسفرت عنه التحريات، أقررن بمزاولتهن هذا النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية ضبط 4 سيدات الأعمال المنافية للآداب القاهرة

