كتب- أحمد أبو النجا:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ34 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وفقًا لما هو مرفق لكل اسم في الكشف التالي، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما تضمن العدد الصادر من الجريدة الرسمية قرارًا آخر برد الجنسية المصرية إلى 9 مواطنين، بالإضافة إلى قرار بإبعاد شخصين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتنص المادة (10) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من القانون".

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له بذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، إذا أعلنوا رغبتهم في ذلك خلال سنة من تاريخ اكتسابهم الجنسية الأجنبية.