كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يعتديان على عامل باستخدام أسلحة بيضاء في إحدى مناطق محافظة البحيرة، في واقعة أثارت استياء واسعًا لما تضمنته من عنف واضح على الطريق العام.

وتبيّن من الفحص أنه بتاريخ 7 مارس 2025 حضر العامل المصاب، والذي ظهرت عليه جروح متفرقة بالجسم، برفقة ابنته إلى قسم شرطة كفر الدوار، وأبلغا بأن الجانيين — وهما عاملان يقيمان في ذات المنطقة — اعتديا عليه بسلاح أبيض بعد أن عاتبهم على قيامهما بمعاكسة ابنته.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين في حينه، كما ضُبطت الأداة المستخدمة في الاعتداء. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو المتداول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

