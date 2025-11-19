إعلان

زود الأجرة.. القبض على سائق تشاجر مع راكب بأسيوط

كتب : علاء عمران

02:17 م 19/11/2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر حدوث مشادة كلامية بين قائد سيارة "فان" وأحد الركاب بسبب طلب قائد السيارة أجرة أعلى من المقررة بأسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وهي سيارة ملاكي سارية التراخيص، وقائدها، وهو سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه كان يقوم بتحميل الركاب في سيارته الملاكي مقابل أجر بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

