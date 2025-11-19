مقتل 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة قيمتها 105 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عناصر من البؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات، وأسفر تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمحافظة البحيرة عن مصرع 6 عناصر خطرة.



وأكدت التحريات قيام هذه البؤر بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا لترويجها، وعقب تقنين الإجراءات استهدفتهم الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزي. وخلال العملية، تم ضبط باقي أفراد البؤر، وبحوزتهم 750 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة (حشيش، شابو، هيدرو، هيروين، بانجو، أفيون)، وأكثر من 32 ألف قرص مخدر، و106 قطعة سلاح ناري متنوعة تشمل بنادق آلية وخرطوش وأفراد خرطوش.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 105 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.

