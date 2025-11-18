هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو

أسرة إجرامية.. النيابة تطالب بالإعدام شنقًا لأب وابنه في قضية "المخدرات

النيابة العامة تذيع كلمة محافظ البنك المركزي في فاعلية تسليم السبائك الذهبية

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة الرسمية لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، والتي شملت إعلان أسماء الفائزين والمقاعد التي ستشهد جولة إعادة، بالإضافة إلى إبطال وإلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات على المقاعد الفردية، وتحديد موعد جديد لإجرائها. وأكد أن الهيئة تحمي حق المواطنين في اختيار ممثليهم بشكل نزيه وشفاف، واعتمدت النتائج الرسمية لبقية الدوائر بعد مراجعة الفرز وأصوات المصريين في الخارج.

إبطال 19 دائرة ومواعيد الانتخابات الجديدة

أوضح المستشار حازم بدوي، أن قرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الانتخابات في هذه الدوائر جاء بعد رصد مخالفات تتمثل في خروقات أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات، وهي "عيوب جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز".

المواعيد الجديدة للدوائر الملغاة

المصريون بالخارج: الأول والثاني من ديسمبر المقبل.

التصويت بالداخل: الثالث والرابع من ديسمبر المقبل.

إعلان النتيجة: 11 ديسمبر المقبل.

جولة الإعادة (الخارج): 24 و 25 ديسمبر.

جولة الإعادة (الداخل): 27 و 28 ديسمبر.

إعلان نتيجة الإعادة: 4 يناير 2026.

فوز الوطنية من أجل مصر

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا، في القطاعين: قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد: فازت القائمة بتجاوزها النسبة القانونية بنسبة 20.33%، بإجمالي 5 ملايين و295 ألفًا و927 صوتًا. بلغت نسبة المشاركة 23.37% من إجمالي الناخبين.

قطاع غرب الدلتا: فازت القائمة بتجاوزها النسبة القانونية بحصولها على 18.9%، بإجمالي مليون و671 ألفًا و626 صوتًا. بلغت نسبة المشاركة 24.23%.

نتائج المقاعد الفردية للمرحلة الأولى (بالأسماء)

محافظة الجيزة

الدائرة الأولى (الجيزة): فاز أحمد الوليد أحمد عباس. وتُجرى الإعادة بين محمد كمال الدالي وهشام محمد بدوي سيد.

الدائرة الثانية (أبو النمرس): فاز مراد محمد أحمد هلال أبو الدهب ومحمد يحيى محمد محمود.

الدائرة الثالثة (البدرشين): تُجرى الإعادة بين نادر عبده صديق، محمد رشاد حمزة، أبو بكر علي غريب، شريف عبد الرؤوف عناني، محمود سيد أبو زيد، وعماد الدين أحمد.

الدائرة الرابعة (الصف): فاز فيصل إبراهيم فيصل.

الدائرة الخامسة (أطفيح): فاز أنس محمد علي هلول.

الدائرة السادسة (بولاق الدكرور): تُجرى الإعادة بين حسام الدين مندوه توفيق، محمود هشام عبد الباقي أحمد، عربي زيادة محمد السيد، وعلي خالد علي خليفة، ومحمد أحمد إسماعيل.

الدائرة السابعة (العمرانية): تُجرى الإعادة بين محمود محمد لملموم الديب، إبراهيم السيد العجمي، جرجس عوض الله لاوندي، ومحمد علي عبد الحميد السيد.

الدائرة الثامنة (إمبابة): تم إلغاء الانتخابات في الدائرة بصورة كلية.

الدائرة التاسعة (الهرم): تُجرى الإعادة بين محمد سلطان علي محمد، وسيم كمال عثمان، عبد الفتاح عبد التواب، وأحمد عبد الغفار أحمد.

الدائرة العاشرة (أكتوبر): تُجرى الإعادة بين أحمد حسين الشناوي، أحمد ترجم إسماعيل، أيمن حسين أبو العلا، وأحمد جبيلي.

الدائرة الحادية عشرة (كرداسة): فاز خالد تامر عبد الرحمن.

الدائرة الثانية عشرة (منشأة القناطر): تُجرى الإعادة بين علي سمير رجب، مجدي محمد الطويل، طارق سيد توفيق، ياسر مشحوت عرفه، عيد عبد الهادي سلام، محمد محمود الديب، مصطفى محمد سالمان، ومحمد عبد العزيز عبود.

محافظة الفيوم

الدائرة الأولى (الفيوم): تم إلغاء الانتخابات بصورة كلية في الدائرة.

الدائرة الثانية (إطسا): تُجرى الإعادة بين ياسر عبد التواب، مصطفى عبد اللطيف محمود، حسام خليل عبد الرازق أبو بكر، وأكرم محمد علي عبد العال.

الدائرة الثالثة (سنورس): تُجرى الإعادة بين طه عبد التواب، حماده محمد سليمان عوده، طاهر عبد العليم محمد، حازم فايد، منجود محمد عبد القوي، وحمد محمود عبد القادر.

الدائرة الرابعة (إبشواي): تم إلغاء الانتخابات بصورة كلية في الدائرة.

محافظة بني سويف

الدائرة الأولى: فاز يوسف شعبان محمد ومحمد رجب عبد العظيم.

الدائرة الثانية (ناصر): فاز أحمد إبراهيم الدسوقي حسين، محمد فاروق يوسف، وعبد الحكيم محمد مسعود.

الدائرة الثالثة (إهناسيا): فاز سيد محمد أحمد.

الدائرة الرابعة (ببا): تُجرى الإعادة بين طه محمد بهجت، عبد الله علي عبد الله محمد، وهشام سليم جابر.

محافظة المنيا

الدائرة الأولى (أول المنيا): تُجرى الإعادة بين علي فهمي إسماعيل بدوي، أشرف جمال شحاتة، علاء عادل السباعي، خالد محمد حسن، أندرو سامي محروس، وأشرف عبد العزيز حسنين.

الدائرة الثانية (سمالوط): فاز محمد نشأت محمد حسن، توحيد تامر محمد موسى، وهواري فخري عبد الجواد.

الدائرة الثالثة (مغاغا): تُجرى الإعادة بين محمود عبد الحفيظ صالح، حماده محمد محمد، حسين حسني غيته، إيهاب عبد العظيم جابر، حمدي سعيد كيلاني، محمد فرغلي أحمد، إيهاب خالد فتح الباب، ومصطفى أحمد منتصر.

الدائرة الرابعة (أبو قرقاص): تُجرى الإعادة بين السيد مجدي معتمد، حازم فاروق طه، حسام محمود أحمد، وشريف طاهر محمود.

الدائرة الخامسة (ملوي): تُجرى الإعادة بين وائل إسماعيل حسن، محمد مصطفى محمود، مصطفى فتحي راتب، أسامة عبد الشكور حمزه، هيلاسلاسي غنيم، وحازم محمد عبد الهادي.

الدائرة السادسة (دير مواس): تُجرى الإعادة بين علاء قدري عبد الموجود محمود ومحمد جمال محمد سيد.

أسيوط

إلغاء كلي للانتخابات في الدائرة الثالثة (مركز الفتح).

الإعادة في الدائرة الأولى (أول أسيوط) بين محمد حمدي، عبدالرحمن شحات، مجدي محمد، أسامة سيد، عبدالمحسن محمد، وتادرس قلدس.

الإعادة في الدائرة الثانية (القوصية) بين 8 مرشحين.

الإعادة في مركز أبو تيج بين أمين فتحي، عادل محمد حجازي، محمد جمال شاكر، وعمران عثمان.

الوادي الجديد

الإعادة في قسم الخارجة بين باهي أحمد محمود ومصطفى محمد يسري.

الإعادة في مركز الداخلة بين خالد الصاوي محمود وتامر عبدالقادر أحمد.

سوهاج

إلغاء كلي للانتخابات في الدوائر: الأولى (سوهاج)، الثانية (أخميم)، الثالثة (المراغة)، الرابعة (طهطا)، الخامسة (جرجا)، السادسة (المنشأة)، والثامنة (دار السلام).

الإعادة في الدائرة السابعة بين محمود حمدي، نور الدين أسعد، محمد حسن، ووفقي زين العابدين.

قنا

إلغاء كلي للانتخابات بالمحافظة بالكامل في الدوائر من الأولى إلى الرابعة.

الأقصر

الإعادة في الدائرة الأولى بين أحمد يوسف أحمد وعبدالرحمن أحمد حسين.

الإعادة في الدائرة الثانية بين علاء الدين الغزالي وعبدالستار محمد رضا.

الإعادة في الدائرة الثالثة (إسنا) بين أحمد رمضان وفيصل عبدالرحمن.

أسوان

فاز في الدائرة الأولى (أول أسوان): علي أحمد أبازيد أحمد. الإعادة بين شرعي محمد صالح ومدحت ركابي.

فاز في الدائرة الثانية (كوم أمبو): أحمد محمود أمين علي القمهوري.

الإعادة في الدائرة الثالثة (نصر النوبة) بين محمد هلال خليل وشعبان حسن إبراهيم.

الإعادة في الدائرة الرابعة (إدفو) بين محمد أبو الخير والشاذلي كامل.

البحر الأحمر

فاز في الدائرة الأولى (أول الغردقة): محمد محمد عبدالمقصود محمد.

فاز في الدائرة الثانية (سفاجا): جبريل محمود سعد أحمد.

فاز في الدائرة الثالثة (شلاتين): فوزي علي نور علي حسين حسين.

الإسكندرية

فاز في الدائرة الأولى (أول المنتزة): محمد أشرف سردينة، رمضان سعيد، ومحمد حسين الشوادفي. الإعادة بين هشام الرحماني وعطا بهاء.

إلغاء كلي للانتخابات في الدائرة الثانية (أول الرمل).

فاز في الدائرة الثالثة (سيدي جابر): أحمد رأفت صبحي وأحمد حلمي حسنين.

فاز في الدائرة الرابعة (محرم بك): الصافي عبدالعال ومحمد جبريل.

فاز في الدائرة الخامسة (الدخيلة): صالح عبدالمنعم ضيف الله، محمد طارق مليس، محمد أبو العمايم، وأحمد خليل خير الله.

البحيرة

إلغاء كلي للانتخابات في الدوائر: الأولى (دمنهور)، الثالثة (أبو حمص)، والثامنة (إيتاي البارود).

فاز في الدائرة الثانية (كفر الدوار): محمود عبدربه، محمود شعلان، وعمرو الزقم.

فاز في الدائرة الرابعة (المحمودية): سامح شاور. الإعادة بين خالد أبو أحمد وبلال النحال.

الإعادة في الدائرة الخامسة (حوش عيسى) بين عصام الصافي وممدوح عبدالسميع.

الإعادة في الدائرة السادسة (الدلنجات) بين محمد الدامي ومحمود الكومي.

فاز في الدائرة السابعة (أبو المطامير): خالد غضابي وسعيد منور.

الإعادة في الدائرة التاسعة (كوم حمادة) بين عاصم مرشد، أحمد علي، محمد سمير، ومحمد عيسى.

مرسى مطروح

فاز في الدائرة الأولى (مطروح): عمر إدريس هيبه جبر.

فاز في الدائرة الثانية (الحمام): عبدالناصر طاهر محمود صالح.

كان الرئيس السيسي قد طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الطعون والأحداث التي شهدتها بعض الدوائر البرلمانية، والتأكد من الكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين دون أي لبس. وشدّد على ضرورة حصول كل مندوب مرشح على صورة من محضر فرز الأصوات، وأن تتخذ الهيئة القرار الصحيح عند تعذر تحديد إرادة الناخبين، سواء بإلغاء المرحلة كاملة أو إلغاء دوائر محددة. كما دعا إلى إعلان الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرارها.

اقرأ أيضا:

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس "الوطنية للانتخابات": تلقينا 88 تظلمًا حتى الآن

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين

الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدًا

السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر

اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)