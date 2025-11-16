الداخلية: مقتل 3 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ69 مليون جنيه | صور

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات، وذلك بناءً على معلومات وتحريات مشتركة لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.

وأكدت التحريات تورط بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قوات الأمن المركزي.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، سبق الحكم عليهم بالسجن في قضايا «شروع في قتل – مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – بلطجة»، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

وضبطت القوات بحوزتهم نحو 840 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – شابو – أفيون – هيروين)، وعددًا من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى 150 قطعة سلاح ناري متنوع، تضم: 40 بندقية آلية، و77 بندقية خرطوش، و32 فرد خرطوش، وطبنجة.

وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 69 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.