مع انتشار الرادارات الحديثة على الطرق المختلفة، أصبح الالتزام بالسرعات المقررة ضرورة لكل قائد مركبة. قانون المرور وضع حدودًا واضحة للسرعة داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والصحراوية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل حوادث الطرق.

في هذا التقرير، نستعرض السرعات المقررة لكل نوع من المركبات والغرامات المترتبة على مخالفتها.

1- السرعة داخل المدن:

- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات: 60 كم / الساعة

2- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

- كافة أنواع المركبات: 40 كم / الساعة

السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات أو تتبع المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري كالتالي:

- مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 60 كم / الساعة

- مركبات النقل: 70 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب: 80 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات والدراجات النارية: 90 كم / الساعة

الطرق الصحراوي

وتشمل: (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد) و(القاهرة - السويس) و(الإسكندرية - مطروح - السلوم) و(القاهرة - بلبيس) و(وادي النطرون - العلمين) و(القاهرة - الفيوم) تكون كالتالي:

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب: 90 كم / الساعة

- باقي أنواع المركبات (الملاكي): 100 كم / الساعة

طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين) في شهور الصيف:

- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم / الساعة

- باقي الملاكبات (الملاكي): 80 كم / الساعة

طريق (القطامية - العين السخنة) وطريق (حلوان - الكريمات):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم / الساعة

- الأتوبيس والدراجات النارية: 100 كم / الساعة

- مركبات (الملاكي والأجرة): 120 كم / الساعة

طريق (الزعفرانة - غارب - الغردقة):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل خفيف: 80 كم / الساعة

- الأتوبيس والدراجات النارية: 90 كم / الساعة

- مركبات الأجرة: 110 كم / الساعة

- مركبات (الملاكي والأجرة): 110 كم / الساعة

طريق (القاهرة / السويس) الصحراوي من الكيلو 19 : الكيلو 109:

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة

- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة

- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة

طريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي من الكيلو 33 : الكليو 94:

- مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم / ساعة

- باقي المركبات (الملاكي): 120 كم / الساعة

- طريق الخدمة: 60 كم / الساعة

يذكر أن قانون المرور يلزم كل قائد مركبة أن يقلل سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.

18 مليون مخالفة مرورية خلال النصف الأول من العام



أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن الإحصائيات النصف سنوية الخاصة بجهود رجال المرور خلال الفترة من 1 يناير 2025 الي 30 يونيو 2025 . وذكرت الداخلية المصرية أن المخالفات التي تم ضبطها وصلت لأكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة في تلك الفترة وبالتحديد 18 مليون و63 ألف مخالفة .

مخالفات النقل الثقيل تتجاوز 400 ألف مخالفة في 6 شهور

وقالت الداخلية أنه في مجال المخالفات المتعلقة بسيارات النقل الثقيل , فقد تم ضبط عدد 400.641 ألف مخالفة مرورية متنوعة في تلك الفترة.

