وزير الثقافة يشهد فعاليات "كريسماس بالعربي" ويشيد بالفرق المشاركة

تفقَّد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فعاليات "مهرجان كريسماس بالعربي"، الذي نظمته قطاعات وزارة الثقافة على عدد من مسارح وساحات دار الأوبرا المصرية.

وشهد وزير الثقافة عروض المعهد العالي للكونسرفتوار التي قدّمها طلبة الكورال والأوركسترا السيمفوني والوتريات، حيث أشاد بمستوى الطلاب المشاركين، ووجّه بإقامة حفل شهري لطلاب المعهد بدار الأوبرا المصرية، والاستعانة بهم في الحفلات والمناسبات الرسمية.

كما تابع وزير الثقافة عروض فرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة، وشهد مقتطفات من "الليلة الكبيرة" على المسرح الصغير، وتفقّد ورش المكتبات المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة.

وتفقد معرض العائلة المقدسة بقاعة صلاح طاهر، وتابع وزير الثقافة الأنشطة المخصصة للأطفال والتي شملت ورش الألعاب التراثية التي قدّمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وورش التراث النوبي التي تنظمها جمعية النوبة، إلى جانب ورش صناعة بطاقات التهنئة وتزيين أشجار الميلاد التي قدّمها المركز القومي لثقافة الطفل، فضلًا عن ورش الهيئة العامة للكتاب، وورش فناني مجلة "قطر الندى" التابعة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى ورش الخط العربي التي قدّمها المجلس الأعلى للثقافة.

كما شهد وزير الثقافة فعاليات الصالون الثقافي "ليلة مريمية" بمشاركة الدكتورة إيفيلين جورج أندراوس، والذي تخلله فقرة موسيقية للآلات التراثية بمشاركة الفنان هادي عادل على آلة العود.

وتابع وزير الثقافة الفعاليات المقامة على المسرح المكشوف، حيث قدّمت فرقة حالة لذوي الهمم بقيادة المايسترو أمير إمام عرضًا فنيًا، أعقبته فقرة الحكواتي مع هيثم شكري، ثم عرض فرقة أكاديمية الفنون للفنون الشعبية.

كما شهد وزير الثقافة فقرات الأراجوز وعرائس الماريونيت وبابا نويل التي يقدّمها المركز القومي لثقافة الطفل أمام المسرح المكشوف، وتابع فقرات السيرك القومي، إلى جانب عروض فرقة النوبة والتنورة، وجلسات الفنون التشكيلية الحية بمشاركة فنانين من قطاع الفنون التشكيلية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن تنظيم فعاليات "كريسماس بالعربي" يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على تقديم برامج فنية وثقافية متنوعة تُسهم في نشر البهجة وتعزيز قيم التسامح والتعايش، وإتاحة الفنون الراقية لكل أفراد المجتمع. مشيرًا إلى أن مشاركة عدد من قطاعات الوزارة والفرق الفنية يعكس تكامل الأدوار داخل منظومة العمل الثقافي، ودعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للظهور وتقديم إبداعاتها.

وأضاف وزير الثقافة أن هذه الفعاليات تُمثل أحد روافد دعم القوى الناعمة المصرية، وترسيخ دور الثقافة والفنون في بناء الوعي والذوق العام.

وحضر الاحتفالية كلٌّ من الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وسامي عياد مستشار وزير الثقافة للهوية البصرية، والأستاذ أمير نبيه مستشار وزير الثقافة للتنمية المجتمعية، ورضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة.