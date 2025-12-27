هاني جنينة يكشف عن توقعاته لنمو الاقتصاد وسعر صرف الدولار في 2026

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تتحرك بقوة منذ منتصف 2025، خاصة يونيو ويوليو، مشيرًا إلى تحسن ملموس في الأرباح والإيرادات للشركات.

وقال جنينة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن التوقعات تشير إلى معدل نمو يتجاوز 5% في 2026، مضيفاً أن عودة قناة السويس والسياحة إلى 20 مليار دولار وتحويلات العاملين إلى 40 مليار ستدعم هذا النمو.

أوضح جنينة أن استقرار الجنيه أصبح ملموسًا في قطاعات مثل السيارات والعقارات والدواجن والبيض، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بدأ يستثمر بقوة لأول مرة منذ 15 عامًا بسبب الطلب الخارجي والداخلي.

وتابع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن خفض الفائدة يحمل مزايا فقط دون عيوب طالما التضخم تحت السيطرة، مؤكداً أن عائد 17% على الشهادات مجزٍ جداً إذا انخفض التضخم إلى 10% بنهاية 2026 ليعطي عائداً حقيقياً 7%.

أكد جنينة، أن الفائدة المنخفضة تشجع الاستثمار والتوظيف، مشدداً على أن تقسيم المحفظة بين الشهادات والاستثمارات الأخرى خيار جيد لأصحاب المدخرات.

وأشار إلى إمكانية انخفاض الدولار إلى 44-45 جنيهاً في 2026 مع عودة الإيرادات، معربًا عن تفاؤله بأن الاستثمار الخاص سيؤدي إلى توظيف واسع بحلول أواخر 2026.