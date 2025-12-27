مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 1
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 1
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

1 2
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. تونس ضد نيجيريا.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

09:30 م 27/12/2025 تعديل في 10:36 م
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (15) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (19) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (12) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (13) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (14) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (17) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (16) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (6) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (18) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (4) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (7) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (10) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (9) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (11) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة تونس (5) (1)
  • عرض 24 صورة
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (5)
  • عرض 24 صورة
    غضب أوسيمين بعد استبداله في مباراة نيجيريا وتنزانيا
  • عرض 24 صورة
    غضب أوسيمين بعد استبداله في مباراة نيجيريا وتنزانيا
  • عرض 24 صورة
    غضب أوسيمين بعد استبداله في مباراة نيجيريا وتنزانيا
  • عرض 24 صورة
    مباراة منتخب نيجيريا وتنزانيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت منذ قليل مباراة منتخب تونس أمام نظيره منتخب نيجيريا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "نيجيريا، أوغندا وتنزانيا".

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون وعلي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حنبعل المجبري، حازم المستوري وإلياس العاشوري

وجاء تشكيل نيجيريا للقاء كالتالي:

حارس المرمى: نوابيلي

خط الدفاع: برايت أوسي صامويل - سيمي أجايي- كالفين باسي - برونو أونيمايتشي

خط الوسط: ويلفريد نديدي - أليكس إيوبي - أونيكا

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - آكور آدامز

أبرز أحداث مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: رأسية من فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا تخرج أعلى مرمى تونس

الدقيقة 15: ضغط متواصل من لاعبي نيجيريا لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 19: فيكتور أوسيمين يحرز الهدف الأول لنيجيريا ولكن يلغى بداعي التسلل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تونس ونيجيريا مباراة تونس ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية مباراة تونس بث مباشر تونس ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء