محمد معيط يكشف دور صندوق النقد في اقتصاديات الدول.. يساعد على التعافي

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن المواطن شعر بالإصلاح الاقتصادي الذي تم في 2016 من انخفاض تكلفة الإنتاج واستقرار الأسعار بعد عامين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله.

وأكد أنه لو الأمور جيدة لا تكون هناك حاجة لصندوق النقد الدولي، ويكون هو المصدر الأخير ولك بعد الذهاب إلى تنمية الموارد من مصادر أخرى وعقد اتفاقيات مع دول أخرى أو مع جهات تمويلية أخرى.

وأردف أنه طالما أن مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية برؤية واضحة ومعلومة فإنها لن تحتاج إلى صندوق النقد الدولي، لأن الأخير يأتي للقيام بهذه المهمة ويناقش حصة الدعم والمخصصات الموجودة في الميزانية ويبحث خطط الترشيد وزيادة الموارد حيث إنه يساعد على التعافي.

وأوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن مؤسسات التصنيف تنظر للاقتصادات هل يتحسن أم يتعثر، موضحا أن مؤسسات التمويل مثل بنك التنمية الأفريقي عندما تراك متعثرًا تأخذ خطوة للخلف.