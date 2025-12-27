إعلان

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بتزوير بيانات قيد طلاب أجانب في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

08:07 م 27/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في قضية تزوير بيانات قيد طلاب أجانب للحصول على إقامة بالمدينة، إلى جلسة 30 ديسمبر.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين هم: "ن.ذ" معلم أول لغة عربية، و"ث.ص" مراجع حسابات، و"ع.ح" مقاول، و"ف.ع" مدرسة بالمعاش، وقد استغل المتهمان الأول والثاني وظائفهما العامة في إدارة غرب القاهرة التعليمية بالتعاون مع المتهمين الآخرين لإصدار محررات مزورة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بإعداد شهادات قيد مزورة، واستعانوا بأختام رسمية تابعة للإدارة التعليمية ومحافظة القاهرة، لتقديمها مقابل مبالغ مالية للحصول على إقامة الطلاب الأجانب.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول كون شبكة لاستقطاب الطلاب الأجانب الراغبين في الإقامة، واستخدم أختامًا مزورة باسم المدارس، بينما تولت المتهمة الرابعة تسليم الشهادات للمتهم الثاني لمهرها بخاتم رسمي مقابل المال.

وجاء في التحقيقات أن جميع المتهمين اعترفوا بتورطهم في إعداد واستعمال المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تزوير بيانات جنايات القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء