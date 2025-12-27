أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في قضية تزوير بيانات قيد طلاب أجانب للحصول على إقامة بالمدينة، إلى جلسة 30 ديسمبر.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين هم: "ن.ذ" معلم أول لغة عربية، و"ث.ص" مراجع حسابات، و"ع.ح" مقاول، و"ف.ع" مدرسة بالمعاش، وقد استغل المتهمان الأول والثاني وظائفهما العامة في إدارة غرب القاهرة التعليمية بالتعاون مع المتهمين الآخرين لإصدار محررات مزورة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بإعداد شهادات قيد مزورة، واستعانوا بأختام رسمية تابعة للإدارة التعليمية ومحافظة القاهرة، لتقديمها مقابل مبالغ مالية للحصول على إقامة الطلاب الأجانب.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول كون شبكة لاستقطاب الطلاب الأجانب الراغبين في الإقامة، واستخدم أختامًا مزورة باسم المدارس، بينما تولت المتهمة الرابعة تسليم الشهادات للمتهم الثاني لمهرها بخاتم رسمي مقابل المال.

وجاء في التحقيقات أن جميع المتهمين اعترفوا بتورطهم في إعداد واستعمال المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل الواقعة.