معيط يكشف تفاصيل أقسى أزمة مالية مرت على مصر.. استمرت 32 شهرًا

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنه في 2011 كانت هناك أزمة في الغاز ووزير المالية وقتها تواصل مع إحدى الدول من الأشقاء العرب لتوفير شحنات كمعونات لأن الاحتياطي النقدي كان آخذًا في النقصان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في 2015 كان مساعدًا لوزير الصحة عادل عدوي في حكومة إبراهيم محلب ولم يجدوا أموال استيراد أدوية لفيروس سي وكان المبلغ المطلوب 15 مليون دولار.

واستطرد أنه عندما ذهب لوزارة المالية كمساعد أول وزير في أواخر 2015 كانت الأزمة تشتد والأوضاع كانت غاية في الصعوبة واستمرت على هذا النحو حتى نوفمبر 2016 وبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واختتم أن مصر مرت بأزمة قاسية وشديدة وشعر بها المواطن وتعايش معها بكل آلامها والأزمة بمنتهى الأمانة كانت جاية من كورونا والموجة التضخمية التي تبعتها وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر قللت الثقة ودي كانت نقطة سلبية وذلك من مارس 2022 وحتى نوفمبر 2024 وهذا أصعب فترة على مدار 17 سنة.