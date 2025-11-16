سحر تقاضي زوجها: "باع كليته وهرب"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سحر. م"، 32 عامًا، بدعوى خلع ضد زوجها "ممدوح. ع"، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد خمس سنوات من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها باع كليته وسافر دون علمها، تاركًا إياها تواجه الحياة بمفردها دون نفقة أو سند.

وقالت الزوجة في دعواها: "كنت فاكرة إننا هنبني بيتنا سوا ونقف جنب بعض وقت الشدة، لكن اللي حصل قلب حياتي رأسًا على عقب. جوزي قرر يبيع كليته ويسافر من ورايا، وسابني أستنى مكالمة أو حتى رسالة، لحد ما عرفت بالصدفة إنه سافر لدولة عربية من غير ما يقولي".

وأوضحت "سحر" أنها تعرفت على زوجها أثناء عملهما في شركة مقاولات، وارتبطا بعد قصة حب قصيرة، مشيرة إلى أنه كان طيبًا في البداية، لكنه بدأ يتغير بعد فترة بسبب الضغوط المادية وكثرة الديون. وأضافت: "كان دايمًا يشتكي من الفقر، وبيحلم بالسفر علشان يغير حياته، بس عمري ما كنت أتخيل إنه ممكن يضحي بصحته عشان الفلوس".

وتابعت أمام المحكمة: "صحيت يوم ملقتهوش في البيت. حاولت أكلمه لقيت تليفونه مقفول، وبعد كام يوم وصلتني رسالة من رقم غريب بيقولي إنه باع كليته وسافر يشتغل في الخليج، وإنه مش راجع تاني وعايز يبدأ من جديد. من ساعتها وأنا مشفتهوش".

وأضافت: "أنا مش زعلانة إنه فقير، أنا زعلانة إنه باع نفسه ودمه وسابني كأني مش مراته. لا فكر فيا ولا في كرامتي، وحتى الفلوس اللي أخذها من بيع كليته ما بعتها ليش. عشت شهور بين المستشفيات والديون، لحد ما قررت أرفع دعوى خلع وأخلص من اسم جوزي اللي فضل يعيش على حساب جسده".

وأكدت أنها حاولت الوصول إليه أكثر من مرة لكنها فشلت، وأنه أغلق كل طرق التواصل معها، قائلة: "مش عايزة منه حاجة، لا نفقة ولا طلاق. كل اللي عايزاه أخلص من علاقة مليانة وجع، وأعيش بكرامة من غير ما أفضل مستنية واحد باع جزء من نفسه وهرب".

واختتمت "سحر": "كنت فاكرة إن التضحية تبني بيت، لكن اكتشفت إن في ناس بتضحي بكل حاجة، حتى بجسدها، وتسيب اللي بتحبهم وراها من غير تفسير".

وحملت الدعوى رقم 730 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة