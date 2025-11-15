إعلان

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالتحرش والاعتداء على فتاة بالغربية

كتب- علاء عمران:

05:41 م 15/11/2025

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالتحرش والاعتداء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات منشور تضررت خلاله طالبة من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجات هوائية بالتحرش بها والتعدي عليها بالضرب، ما أدى لإصابتها أثناء سيرها برفقة شقيقتها بأحد الطرق بدائرة الغربية.

تلقى قسم شرطة أول المحلة بلاغا من طالبة مقيمة بدائرة القسم بتعرضها للضرب من مجهولين على دراجات هوائية، ما أدى لإصابتها بكدمة أسفل الظهر.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهم بضرب المُبلغة بـ عصا بلاستيكية كانت بحوزته بقصد التحرش.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط الدراجات الهوائية والعصا البلاستيكية المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط متهمين الاعتداء التحرش الغربية

فيديو قد يعجبك:



