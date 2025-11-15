كتب– أحمد عادل:

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، خلال جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، إلى أقوال المتهمة "حنان" وابنتها، وذلك بعد استدعائهما خارج القفص لسماع أقوالهما بشكل منفصل.

وقالت المتهمة أمام المحكمة إنها تم ضبطها في محافظة الإسكندرية، ثم نُقلت إلى مقر الجهة المختصة لمدة 6 أيام قبل عرضها على النيابة، مؤكدة أنها لا تعرف سبب إدراج اسمها واسم ابنتها في القضية، مضيفة أنها لا تربطها أي علاقة بالواقعة أو بباقي المتهمين، وتجهل سبب توجيه الاتهام إليهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية "سارة خليفة" في القضية، حيث تبين أنها كانت مسؤولة عن ضخ الأموال للتشكيل العصابي، وعقد الاجتماعات مع المتهمين الأول والثاني خارج البلاد لتنسيق عمل باقي المتهمين واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم السابع "محمد خليفة" يعد أحد المسؤولين داخل التشكيل العصابي عن تصنيع المواد المخدرة بالطريقة التي أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث.

وتابعت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس كانوا مسؤولين عن إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، وتقديمها إلى متعاطين لبيان مدى تأثيرها، بالإضافة إلى تعبئتها وتخزينها داخل الوحدة السكنية التي استأجرها المتهم السادس.

كما كشفت التحقيقات عن علاقة ارتباط المتهمة "سارة خليفة" بأحد مؤسسي التشكيل العصابي، حيث أقرت خلال استجوابها أنها تعرفت عليه داخل عيادة التجميل الخاصة بها أثناء حصوله على جلسة تجميلية.

وأوضحت المتهمة أنه ادّعى عمله في مجال المقاولات وممارسته الرياضة، وظهر أمامها بمظهر الشخص الطبيعي المنخرط في الحياة الاجتماعية، ثم أخبرها لاحقًا بإعجابه بها وارتبطا عاطفيًا لعدة أشهر قبل أن تلاحظ تغيّر سلوكه ومحاولته فرض سيطرته عليها، مما دفعها للابتعاد عنه. وأضافت أنه استمر في ملاحقتها عقب ارتباطها رسميًا بشخص آخر.

وبفحص هاتف المتهمة، عُثر على مقاطع مسجلة داخل تطبيق لحفظ الوسائط، تضمنت مشاهد اعتداء على شخص داخل منزلها. وأقرت المتهمة أن التصوير تم داخل غرفة نومها، وأن الصوت النسائي الظاهر في أحد المقاطع يعود لها.

واستطردت "سارة خليفة" موضحة أن الشخص الظاهر في المقاطع كان يعمل لديها سابقًا كسائق، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين أدت إلى وقوع مشادات داخل منزلها، بعد دخوله الشقة دون علمها مستغلًا حيازته نسخة من المفتاح أثناء سفرها، قبل أن تتطور الواقعة وصولًا إلى تصوير المقاطع محل الضبط.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة