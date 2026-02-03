"ضرب مراته وولاده بالنار وانتحر".. ماذا حدث في جريمة عقار مصر القديمة؟

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة مساكن الفسطاط بمنطقة مصر القديمة جريمة بشعة حينما أقبل تاجر على التخلص من زوجته وطفليه.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نرصد تفاصيل مقتل ربة منزل وطفليها على يد زوجها في مارس من عام 2015.

بداية الواقعة بمرور تاجر يدعى "م. ب" بضائقة مالية تسببت في حدوث أزمات أسرية بينه وبين زوجته وأبنائه، فقام على إثرها التاجر بالتخلص من أفراد أسرته كي نهي تلك الخلافات، ثم بعد دقائق أطلق الرصاص على نفسه ليفارق الحياة في الحال.

التحقيقات الأولية حول الواقعة كشفت أن التاجر، يملك محل إكسسوارات بالموسكي، ومر بضائقة مالية، وفي يوم الحادث استيقظ وأمسك بسلاحه وأطلق الرصاص على رأس زوجته داخل غرفة نومهما، ثم أطلق الأعيرة على طفليه.

عقب انتهاء التاجر من قتل زوجته وطفليه طلب من ابن حارس العقار أن يشتري له "مياه غازية "علب كانز"، سجائر، ورق بفرة".

بعدها اتصل التاجر بشقيقه وأخبره بقتل زوجته وابنيه وأنه سينتحر، وبعد دقائق أطلق التاجر الرصاص على نفسه. وعند ذهاب شقيقه لمنزله وجد الجثث الأربعة وتبين نجاة الطفلة الكبرى لكونها كانت في المدرسة وقت الحادث.

لم يتوان شقيق التاجر وقام بإبلاغ قسم شرطة مصر القديمة بعثوره على الجثث وبجوار جثة شقيقه السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

بعدها وصلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مسرح الجريمة وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة إحدى المستشفيات ثم صدر قرار من النيابة بدفن الجثامين.

