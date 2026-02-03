بعد ليلة النصف من شعبان.. كم تبقى على شهر رمضان 2026؟

كتب – أحمد العش:

يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، وسط أجواء من الاستعداد الروحي والنفسي لاستقبال شهر الصيام والقيام، الذي يحمل في طياته معاني الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله، وتزايد البحث والتساؤل حول عدد الأيام المتبقية على بداية الشهر الكريم، تزامنًا مع حلول ليلة النصف من شعبان التي بدأت مغرب يوم أمس الاثنين وتنتهي فجر اليوم.



كم تبقى على رمضان 2026؟

يوافق اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ميلاديًا، ولا يفصلنا عن شهر رمضان سوى نحو أسبوعين، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 سيكون إيذانًا ببدء شهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام الصيام.

وتُعتبر الأيام المتبقية فرصة مهمة للمسلمين للاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تنظيم الوقت، والإكثار من العبادات، وتهيئة النفس للصيام، إلى جانب التحضير الأسري والمعيشي، بما يضمن استقبال رمضان بروح إيمانية خاشعة ونية صادقة لاستثمار أيامه ولياليه في الطاعات والأعمال الصالحة.



