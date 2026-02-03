إعلان

بعد ليلة النصف من شعبان.. كم تبقى على شهر رمضان 2026؟

كتب : مصراوي

06:00 ص 03/02/2026

كم تبقى على شهر رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:
يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، وسط أجواء من الاستعداد الروحي والنفسي لاستقبال شهر الصيام والقيام، الذي يحمل في طياته معاني الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله، وتزايد البحث والتساؤل حول عدد الأيام المتبقية على بداية الشهر الكريم، تزامنًا مع حلول ليلة النصف من شعبان التي بدأت مغرب يوم أمس الاثنين وتنتهي فجر اليوم.

كم تبقى على رمضان 2026؟
يوافق اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ميلاديًا، ولا يفصلنا عن شهر رمضان سوى نحو أسبوعين، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 سيكون إيذانًا ببدء شهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام الصيام.
وتُعتبر الأيام المتبقية فرصة مهمة للمسلمين للاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تنظيم الوقت، والإكثار من العبادات، وتهيئة النفس للصيام، إلى جانب التحضير الأسري والمعيشي، بما يضمن استقبال رمضان بروح إيمانية خاشعة ونية صادقة لاستثمار أيامه ولياليه في الطاعات والأعمال الصالحة.

اقرأ أيضًا:
طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: رياح وأتربة وتراجع طفيف في الحرارة

أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة برواتب تتخطى 10 آلاف جنيه| التخصصات والتقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهر رمضان ليلة النصف من شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

هل هناك خلاف بين أمريكا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية؟
شئون عربية و دولية

هل هناك خلاف بين أمريكا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية؟
راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
نصائح طبية

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري
رياضة محلية

إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027