مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

0 0
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 0
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

0 1
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

0 0
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري

كتب : مصراوي

08:49 م 02/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    النادي الأهلي (3)_4
  • عرض 4 صورة
    النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، قائمة الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، غدا الثلاثاء الموافق 3 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

وشهدت قائمة المارد الأحمر، تواجد الأنجولي كامويش، للمرة الأولى في قائمة المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أحمد عيد، محمد هاني، كريم فؤاد، عمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: يلسين كامويش ومروان عثمان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قائمة النادي الأهلي الأهلي موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
اقتصاد

كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
زووم

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027