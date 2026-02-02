"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري

دونجا يتلقى عرضًا من الدوري السعودي.. الغندور يكشف التفاصيل

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، قائمة الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، غدا الثلاثاء الموافق 3 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

وشهدت قائمة المارد الأحمر، تواجد الأنجولي كامويش، للمرة الأولى في قائمة المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أحمد عيد، محمد هاني، كريم فؤاد، عمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: يلسين كامويش ومروان عثمان.