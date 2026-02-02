رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

(أ ب)

رفض رئيس لجنة بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري اليوم الاثنين، عرضا قدمه الرئيس الأسبق بيل كلينتون لإجراء مقابلة مسجلة كتابيا ضمن تحقيق برلماني حول رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مما يدفع بالتهديد باتهام الزوجين كلينتون بـ "ازدراء الكونجرس" خطوة إضافية نحو التصويت حول هذا الاتهام.

ويأتي هذا المأزق في وقت يتجه فيه مجلس النواب بكامل هيئته نحو تصويت محتمل هذا الأسبوع على توجيه تهم جنائية بـ "ازدراء الكونجرس" ضد آل كلينتون.

وفي حال إقرارها، فإن هذه التهم تضع بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تحت طائلة غرامات باهظة، وحتى السجن في حال إدانتهما.

وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب النائب جيمس كومر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيصر على خضوع الزوجين كلينتون لإفادة تحت القسم أمام اللجنة التزاما بمذكرات الاستدعاء الصادرة عنها.

وتشير رسالة من اللجنة إلى محامي آل كلينتون بأنهم عرضوا إجراء بيل كلينتون مقابلة مسجلة حول "المسائل المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لجيفري إبستين"، وتقديم هيلاري كلينتون إعلانا مشفوعا بالقسم.

وقال كومر، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، "لا يحق لآل كلينتون إملاء شروط مذكرات الاستدعاء القانونية".