11 تذكرة "فنيثيل أمين" تقود "سائق أوبر" للجنايات بالدقي   

كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول، إحالة "سائق أوبر"، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالطريق العام بالدقي.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 10167 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6614 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، "أحمد.م"،(سائق أوبر، في اليوم التاسع والعشرين من أغسطس 2025، أحرز جوهر "فينيثيل أمين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال قيادته مركبة"دراجة ناري" عكس الاتجاه في الطريق العام بدائرة قسم الدقي بالجيزة.

وتمكن رجال مباحث قسم الدقي، من إلقاء القبض على السائق، أثناء قيادته دراجة بخارية عكس الاتجاه، و بتفتيشه عُثر بحوزته 11 كيس لجوهر مخدر ومبلغ نقدي، وهاتف محمول، و عزي قصد السائق إحراز المواد المخدرة للاتجار فيها والمبلغ النقدي حصيلة نشاطه الآثم، والهاتف للتواصل مع عملائه، والدراجة البخارية.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مظروف بداخله 11 كيس بلاستيكي بداخل كل كيس كمية من مادة كريستالية، وزنت قائما 8.19 جرامًا، ثبت أنها لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.