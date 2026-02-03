بالصواريخ.. القوات الروسية تُهاجم العاصمة الأوكرانية كييف



وكالات

قال مسؤولون، إن القوات الروسية هاجمت العاصمة الأوكرانية بصواريخ في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إذ أفادت تقارير أولية أن مباني سكنية وبنايات أخرى تعرضت لأضرار.

وأبلغ شهود رويترز بوقوع انفجارات قوية في المدينة وبنشر صواريخ وطائرات مسيرة.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، إن عدة مبان سكنية ومؤسسة تعليمية ومبنى تجاريا تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو.

وأمر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى الأجزاء المتضررة من المدينة.

وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن صواريخ روسية وطائرات مسيرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في الجنوب الشرقي، إن المنطقة تتعرض أيضا للهجوم وإن وحدات مضادة للطائرات تعمل في منطقة زابوريجيا المجاورة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية ربما ستعلن عن بعض الأخبار الطيبة قريبا بشأن مساعيها لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال ترامب: "أعتقد أننا نحقق تقدما جيدا مع أوكرانيا وروسيا هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك أعتقد أننا ربما سنحصل على بعض الأخبار الطيبة"، وفقا للغد.