إعلان

ترامب يدعو الكونجرس إلى أن يقر مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي

كتب : مصراوي

04:32 ص 03/02/2026 تعديل في 05:42 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على الإسراع في اعتماد مشروع قانون للإنفاق ينهي إغلاقا حكوميا في الولايات المتحدة، دخل يومه الثالث الإثنين.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير لا يمكن إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن".

ويأتي الإغلاق بعد انهيار مفاوضات بين ممثلي الحزبين على خلفية مقتل 2 من المحتجين على أساليب إدارة الهجرة والجمارك، وهو ما دفع الديموقراطيين إلى اتّخاذ موقف متشدد.

وليل الجمعة، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة الإغلاق، يلحظ اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن الاتفاق أثار استياء عدد من الجمهوريين المحافظين الذين هدّدوا بالتصويت ضده.

وقال ترامب في منشوره: "سنعمل معا بحسن نية لمعالجة القضايا التي أُثيرت، لكن لا يمكننا أن نتحمّل إغلاقا مطوّلا آخر مدمّرا وعديم الجدوى، سيُلحق ضررا بالغا ببلدنا"، في إشارة إلى إغلاق استمر 43 يوما الصيف الماضي.

وأعرب مايك جونسون رئيس مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية، عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك".

غير أن رئيس المجلس يملك غالبية ضئيلة للغاية في مجلس النواب، ولا يمكنه أن يخسر أكثر من صوت جمهوري واحد.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الإثنين، إرجاء موعد صدور تقريرها المتّصل بالتوظيف والوظائف، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقالت الوزارة: "نظرا إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية، سيعلّق مكتب إحصاءات العمل BLS جمع البيانات ومعالجتها ونشرها"، موضحة أن هذا الأمر يؤثر على تقرير التوظيف الذي كان من المقرر نشره الجمعة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب الكونجرس مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي الإغلاق الحكومي في أمريكا الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
"أكثر من القهوة".. 7 وجبات خفيفة تمد الجسم بالطاقة
نصائح طبية

"أكثر من القهوة".. 7 وجبات خفيفة تمد الجسم بالطاقة

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين
شئون عربية و دولية

رئيس لجنة جمهوري يرفض عرض آل كلينتون بشأن تحقيقات إبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027