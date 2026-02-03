إعلان

أردوغان: نرغب بصدق أن تؤسس جارتنا سوريا سلامها الداخلي في أقرب وقت ممكن

كتب : مصراوي

06:06 ص 03/02/2026

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من نسف الاتفاقات التي أبرمتها مع الحكومة السورية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بأنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وبشأن التفاهمات بين الحكومة السورية و"قسد"، قال أردوغان: "الاتفاقات الأخيرة فتحت صفحة جديدة أمام الشعب السوري وكل من يحاول نسفها سيبقى تحت أنقاضها".

وأضاف: "ستقف تركيا بحزم في وجه كل تجار الدم الذين يغذّون الصراعات ويستثمرون في التوترات ويستهينون بحياة الإنسان".

وأكد أن تركيا مع السلام والاستقرار والتوافق والتلاحم المجتمعي في كل شبر من المنطقة.

وتابع: "لا يمكن لنا أن نشعر بالأمان مع وجود حرائق ونزاعات وحروب وراء حدودنا".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تؤيد كل خطوة تسهم بإحلال السلام والاستقرار في سوريا وتضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وأوضح: "نحن في تركيا نرغب بصدق أن تؤسس جارتنا سوريا سلامها الداخلي بأقرب وقت ممكن".

وأعلنت الحكومة السورية، الجمعة، أنه تم الاتفاق مع "قسد" على إيقاف إطلاق النار، وذلك ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وفقا لسكاي نيوز.

أردوغان رجب أردوغان تركيا قسد سوريا قوات سوريا الديمقراطية

