خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

كتبت- شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجريئة على السجادة الحمراء خلال حضورهن حفل جوائز جرامي 2026 في لوس أنجلوس.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجرأ إطلالات حفل جوائز جرامي 2026، وفقا لـ "graziamagazine".



تايانا تايلور

أطلت المطربة الأمريكية تايانا تايلور بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون الكشمير اللامع، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وسلسلة.

سابرينا كاربنتر

ارتدت الممثلة والمغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر فستان طويل باللون الفضي بصيحة الأوف شولدر مزينا بالتطريزات بالكامل بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أديسون راي

ظهرت المغنية الأمريكية أديسون راي بفستان طويل باللون الأبيض "كت" مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

تايلا

تألقت المغنية الأفريقية تايلا بفستان طويل "كت" بصيحة الريش باللون البيج مزينا عند منطقة الصدر بتطريزات باللون البني، وتركت شعرها الويفي منسدلا، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.

دوتشي

ظهرت مغنية الراب الأمريكية دوتشي بفستان طويل باللونين الذهبي والموف قصير من الأمام وطويل من الخلف ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

زارا لارسون

ظهرت المغنية السويدية زارا لارسون بفستان جريء باللون الأصفر اللامع مكون من كروب توب وجيب بنفس اللون، واعتمد مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هالي بيلي

أطلت المغنية الأمريكية هالي بيلي بفستان طويل باللون البني بقصة "الكب" مزينا بتطريزات لامعة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

كارول جي

ارتدت المغنية الكولومبية كارول جي فستان طويل مصنوع من التل شفاف باللون البيبي بلو بصيحة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.