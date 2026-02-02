إعلان

حجز فنان شهير 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة لحين ورود التحريات

كتب : أحمد عادل

09:28 م 02/02/2026

مديرية أمن القاهرة

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حجز الفنان "م. ح" 24 ساعة في اتهامه بالتحرش بفتاة داخل فندق بالقاهرة، لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة باشرت تحقيقاتها مع فنان شهير "م. ح"، في اتهامه بالتحرش بفتاة داخل أحد الفنادق بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقالت الفتاة صاحبة البلاغ إنها تعرفت على الفنان عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتفقا على المقابلة لمناقشة عمل درامي داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وتابعت صاحبة البلاغ – التي تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية – أن المتهم أثناء المقابلة أقدم على التحرش بها بالقوة داخل غرفتها منذ نحو شهر، وهددها بإيذائها في حال إبلاغ أحد بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الفتاة أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل الفنان أثناء تواجدهما بالفندق.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

