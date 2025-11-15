إعلان

فيديو مثير | أب يضرب ابنته في الشارع.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : أحمد أبو النجا

01:05 م 15/11/2025

المتهم

كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تعرض طفلة للتعدي من والدها.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من تحديد الطفلة ووالدها، عاطل له معلومات جنائية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بمواجهته اعترف المتهم بقيامه بالتعدي على نجلته بالضرب لإجبارها على استجداء المارة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

