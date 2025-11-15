إعلان

الداخلية تضبط 372 قضية مخدرات و161 سلاح نارى خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:18 م 15/11/2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 372 قضية مخدرات بحوزة 419 متهماً، شملت كميات كبيرة من الحشيش، الهيدرو، البانجو، الآيس، الهيروين، الاستروكس، الشابو والبودر، إضافة إلى آلاف الأقراص المخدرة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 161 قطعة سلاح نارى متنوعة و290 سلاحاً أبيض، وتنفيذ 84,228 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط 43 متهماً هارباً، و18 متهماً في قضايا بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 298 دراجة نارية مخالفة.
كما تم ضبط سيارتين و12 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتحرير 25,354 مخالفة مرورية، وفحص 61 سائقاً تبين إيجابية تحليل المخدرات لـ 11 منهم.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة حملاتها على مستوى الجمهورية.

حملات أمنية مكثفة وزارة الداخلية ضبط قضايا مخدرات ضبط 161 قطعة سلاح نارى مديريات الأمن

