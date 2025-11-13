تطور قضائي جديد بشأن المتهمين في جريمة “أطفال فيصل”



حددت النيابة العامة بالجيزة، جلسة 27 نوفمبر الجاري، لتجديد حبس المتهمين بارتكاب جريمة قتل سيدة وأطفالها الثلاثة، والمعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات.

وكانت نيابة الجيزة الكلية قد تسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق.



وخلال جلسات التحقيق الأخيرة، واجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي كشفت تفاصيل جديدة حول الجريمة، وأمرت باستكمال مناقشته بشأن اعترافاته ودوافعه الحقيقية، وكيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة التي يملكها.



كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول للمتهم للتحقق من وجود مكالمات أو رسائل متبادلة مع المجني عليها، أو أي محادثات تكشف عن خلافات أو ترتيبات سبقت الواقعة. كما طلبت إعداد تحريات تكميلية من المباحث الجنائية حول العلاقة التي جمعت المتهم بالمجني عليها وظروف تواجدها في الشقة.



وبحسب التحريات وتقارير الطب الشرعي المبدئية، فقد استغل المتهم عمله في مجال الأدوية البيطرية للحصول على مادة سامة قوية، قام بخلطها داخل كوب عصير قدمه للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري. ثم نقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناتها باسم مستعار، قبل أن يغادر المكان دون إبلاغ أسرتها أو الجهات المختصة.



وكشفت التحريات أيضًا أن المتهم قرر بعد أيام التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر ممزوجة بالمادة السامة. وقد رفض أحد الأطفال تناول العصير، فقام المتهم بإلقائه في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث تم العثور على جثمانه لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى متأثرين بالتسمم.



وخلال استجوابه أمام النيابة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها بصحبة أبنائها في شقة مستأجرة يملكها، فقرر التخلص منها ومن أطفالها انتقامًا منها.



