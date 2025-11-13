أول بيان من الداخلية بشأن فيديو التعدي على "فتاة جسر السويس"



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص برفقة فتاة أثناء تعديهما على فتاة أخرى بمدخل أحد العقارات بالقاهرة.



وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطرافها، وتبيّن أنهم تاجر ونجلتاه، يقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس.



وتبين من التحريات أن الواقعة حدثت أثناء وجود إحدى نجلتي التاجر في منزل شقيقتها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب رفض الأخيرة خروجها في وقت متأخر من الليل، ما دفعها للاتصال بوالدهما الذي حضر إلى المكان، وشارك مع ابنته الأخرى في التعدي عليها بالضرب لتأديبها، ما أدى إلى ارتطامها بزجاج مدخل العقار وسقوطها أرضًا.



كما تم تحديد الشخص الذي قام بنشر الفيديو، وتبيّن أنه رئيس اتحاد ملاك العقار محل الواقعة، والذي أقرّ بأنه نشر المقطع بعد مشاهدته كسرًا بالزجاج من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمذكورين.

