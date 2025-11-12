

سئمت "منى" العيش في الخفاء مع عشيقها، نجل شقيق زوجها، وبدلاً من الانفصال، قررا التخلص من الزوج والزواج من ميراثها. خططا معًا، بحيث تقوم الزوجة بتخديره ويهشم العشيق رأسه.



تعود القصة إلى عام 2013، عندما تقدم "عاشور ع."، 26 عامًا، لخطبة "منى" التي تصغره بأربع سنوات. تزوجا بعد 6 أشهر وانتقلا للعيش في محافظة الوادي الجديد، وأنجبا طفلين. كانت حياة الأسرة مستقرة رغم الشاقة، عاشور يعمل في مزرعته القريبة من المنزل، فيما اعتنت منى بشئون الأسرة ومساعدته في أعمال المزرعة.



دخل "عوض"، نجل شقيقة عاشور، حياتهما مطلع 2018 طالبًا العمل في المزرعة، فوافق عاشور دون أن يعلم أنه يُدخل الشيطان إلى بيته. مع مرور الأيام، بدأت النظرات والهمسات بين منى وعوض تتزايد، حتى لاحظ عاشور التغيرات وواجه عوض قائلاً: "من النهاردة ما أشوفش وشك في الزرعة".



رحل عوض، لكنه لم يبتعد عن اللقاءات الخفية مع منى في غياب عاشور. لاحظ الأهالي العلاقة، وانتشرت الشكوك بين جيرانهم، حتى علم عاشور بالأمر، فبدأ يضيق على زوجته ويمنعها من الخروج واستقبال أي أحد.



شعرت منى بصعوبة لقاء عشيقها، فاتصلت به آخر مرة، وخططا معًا للتخلص من الزوج. صرحت له برغبتها في الزواج بعد التخلص من عاشور، فقال: "أنا ما عنديش فلوس أتجوّزك بيها يا منى"، فردّت: "نخلص منه، ونورث كل حاجة نتجوز بيها".



استغلا يوم فرح شقيقة عوض في أسوان لغياب عاشور وزوجته عن الحفل. عاد عوض إلى الوادي الجديد، حيث كانت منى تنتظره بالمزرعة، وأعدت له كوب شاي محشو بحبوب منومة. جلس عاشور يتناول الشاي، لكن تأثير المنوم كان ضعيفًا، فتظاهرت منى بالضحك معه. وفجأة ظهر عوض، حاملاً ماسورة حديدية، وهشم رأس خاله. وساعدت منى العشيق في نقل الجثة خارج المنزل.



بعد ساعات، كان عوض متجهًا إلى فرح أخته بأسوان، كأن شيئًا لم يحدث. صباح اليوم التالي، عثر صديق عاشور على الجثة غارقة في الدماء، وأبلغ الأهالي، الذين سارعو لنقله إلى المستشفى.



كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود آثار منوم في دم المجني عليه، وكانت الخيوط الأولى لكشف الجريمة. التحريات أكدت أن الزوجة كانت على خلاف مع زوجها بسبب علاقتها بعوض. وبفحص هاتفها، ثبت أنها أجرت مكالمات معه. تحت الضغط، أقرت منى بارتكاب الواقعة، وأرشد عوض عن الأداة المستخدمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أحالتهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.