أمن المنافذ ينفذ 289 حكمًا قضائيًا ويضبط آلاف المخالفات خلال 24 ساعة
كتب : علاء عمران
أمن المنافذ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب وتعزيز السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تنفيذ 289 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
كما تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، و3182 مخالفة مرورية متنوعة، و59 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى 5 قضايا تزوير مستندات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على جميع المنافذ لضبط المخالفات وتحصين الأمن وتعزيز الانضباط على مستوى الجمهورية.