مشاجرة مرورية تتحول لاعتداء بالضرب والسب في القاهرة

في واقعة أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون مقطع فيديو يظهر خلاله تعرض شخص للضرر بعد اصطدام سيارة نقل بسيارته، واعتداء قائد السيارة ومرافقه عليه بالسب والضرب.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المعصرة بالقاهرة بلاغًا من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أفاد فيه بتعرضه للتعدي والاصطدام بسيارته من قبل قائد سيارة نقل وبرفقته شخص آخر، الذين لاذوا بالفرار بعد الواقعة.

تمكنت الشرطة من تحديد السيارة وضبط قائدها ومرافقه، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبفحصهما تبين أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة.

وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أن سبب الاعتداء كان خلافات حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة المختصة لإتمام التحقيقات.