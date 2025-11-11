إعلان

مشاجرة مرورية تتحول لاعتداء بالضرب والسب في القاهرة

كتب : مصراوي

05:55 م 11/11/2025

السائق ومرافقه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في واقعة أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون مقطع فيديو يظهر خلاله تعرض شخص للضرر بعد اصطدام سيارة نقل بسيارته، واعتداء قائد السيارة ومرافقه عليه بالسب والضرب.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة المعصرة بالقاهرة بلاغًا من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أفاد فيه بتعرضه للتعدي والاصطدام بسيارته من قبل قائد سيارة نقل وبرفقته شخص آخر، الذين لاذوا بالفرار بعد الواقعة.

تمكنت الشرطة من تحديد السيارة وضبط قائدها ومرافقه، وكلاهما مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، وبفحصهما تبين أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة.

وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أن سبب الاعتداء كان خلافات حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة المختصة لإتمام التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق توقيف المعصرة القاهرة اصطدام أولوية المرور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شعبة الذهب: انتهت فترة التصحيح وتوقعات بقمم سعرية جديدة
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة