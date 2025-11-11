أودعت محكمة أسرة مدينة نصر حيثيات حكمها بحبس الإعلامي توفيق عكاشة شهرًا، لامتناعه عن سداد نفقة متجمدة قدرها 251 ألف جنيه مستحقة لطليقته، وصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.

وجاء في حيثيات الحكم أنه بعد سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة الأوراق، ورأي النيابة، والمداولة قانونًا، ثبت أن طليقة "توفيق عكاشة" أقامت الدعوى ضده بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، طالبت فيها بإلزامه بأداء ما تجمد من نفقات بواقع 132 ألف جنيه متجمد نفقة للصغير، المقررة بموجب الحكم رقم 438 لسنة 2024 أسرة أول مدينة نصر.

وأضافت الحيثيات أن "عكاشة" امتنع عن سداد 23 ألف جنيه متجمد أجر خادم، المقررة بموجب الحكم رقم 2503 لسنة 2018 أسرة أول مدينة نصر، كما امتنع عن سداد 84 ألف جنيه متجمد نفقة مسكن، المقررة بموجب الحكم رقم 436 لسنة 2024 أسرة أول مدينة نصر، بالإضافة إلى 12 ألف جنيه متجمد بدل فرش وغطاء، المقررة بموجب الحكم رقم 3386 لسنة 2024 أسرة أول مدينة نصر.

وتابعت المحكمة في حيثياتها: أنه متى ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به، وأُمر بالسداد ولم يمتثل، جاز الحكم بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضره للقبول ممن صدر لصالحه الحكم، يُخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

وثبت بالتحريات أن المدعى عليه قادر على السداد، وكلفت المحكمة المدعية بإعلانه بأداء متجمد النفقة دفعة واحدة، فتم إعلانه ولم يمتثل رغم يساره وقدرته على الأداء، مما اعتبرته المحكمة مماطلة تمثل ظلمًا يعاقب عليه شرعًا، وتكون دعوى المدعية قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون.

ولذلك قضت المحكمة بحبس المدعى عليه مدة 30 يومًا تبدأ من تاريخ القبض عليه، لامتناعه عن أداء مبلغ 251 ألف جنيه متجمد نفقة للصغير.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل