ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على على نصاب بالإسكندرية يمارس أعمال الدجل والشعوذة عبر السوشيال ميديا ويستغل المواطنين للحصول على أموالهم.

ضبط نصاب بالإسكندرية يدعي قدرته على العلاج الروحاني

وقالت الوزارة في بيان لها إن تحريات معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بالإسكندرية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

كما روّج المتهم لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعماله لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.

ضبط نصاب يدعي العلاج الروحاني بالإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة التحقيق.

