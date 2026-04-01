وزارة العدل: تطبيق العمل عن بُعد وخفض استهلاك الوقود 30%

أصدرت وزارة العدل بيانًا بشأن إجراءات ترشيد الانفاق والاستهلاك وخفض استهلاك الوقود.

وجاء في بيان العدل: في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف تقتضي أن تُواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وبعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك وأكدت أن الدولة تبدأ بنفسها.

وزارة العدل وترشيد الإنفاق

وأضافت: ولما كان القضاء ركن ركين من أركان الدولة لا ينعزل عن قضايا الوطن، بل يسعى سعيًا مخلصًا للمشاركة في تحمل مسئوليته في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا، وبناء على التواصل البناء بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتساقا مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فقد بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية فورية تشمل:

أولًا - تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر نظام العمل عن بُعد.

ثانيًا - ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 30٪، وتجميد المشتريات غير العاجلة.

ثالثًا - إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لن تمس بأي حال انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم لإنجاز معاملاتهم، كما ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير.

وسيتم تفعيل هذا القرار لمدة شهر من تاريخه حسب ما انتهت إليه لجنة الأزمات المركزية.

