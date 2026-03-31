الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

كتب : محمد الصاوي

07:37 م 31/03/2026
    الداخلية تكشف حقيقة مشهد الشرطي والمواطن المثير للجدل
    الداخلية تكشف حقيقة مشهد الشرطي والمواطن المثير للجدل
    الداخلية تكشف حقيقة مشهد الشرطي والمواطن المثير للجدل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن جزء من حوار تلفزيوني تم إجرائه مع أحد المسئولين بإحدى القنوات الفضائية حول تنفيذ قرار الغلق الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، يظهر ضمن محتواه فرد شرطة (مرتدياً الزى الأميري الصيفي في غير التوقيت الرسمي) حال قيامه بجذب أحد المواطنين بطريقة غير لائقة.

وقالت الوزارة في بيان لهاـ اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أن المحتوى الظاهر لفرد الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه مفبرك بتقنية الذكاء الاصطناعي.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك المقطع

مشهد مفبرك وزارة الداخلية مشهد الشرطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
أخبار مصر

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
حوادث وقضايا

مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟

تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)