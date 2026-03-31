الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن جزء من حوار تلفزيوني تم إجرائه مع أحد المسئولين بإحدى القنوات الفضائية حول تنفيذ قرار الغلق الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، يظهر ضمن محتواه فرد شرطة (مرتدياً الزى الأميري الصيفي في غير التوقيت الرسمي) حال قيامه بجذب أحد المواطنين بطريقة غير لائقة.

وقالت الوزارة في بيان لهاـ اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أن المحتوى الظاهر لفرد الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه مفبرك بتقنية الذكاء الاصطناعي.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك المقطع