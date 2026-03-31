ضبط راكب حاول تهريب كبتاجون في " كعب الجزمة" بمطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

08:01 م 31/03/2026

اللواء عبد الناصر موافي

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على شاب لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من المخدرات في مطار القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، تمكنت من ضبط راكب حاول تهريب أقراص كبتاجون في كعب الحزاء.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة قادمة من بيروت حيث اشتبه رجال المباحث بالاشتراك مع رجال مكافحة المخدرات في أحد الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على حوالي ٤ آلاف قرص كبتاجون مخبأة في كعب الحزاء وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت نيابة النزهة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

فيديو قد يعجبك



تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)
التعليم العالي تحسم موقف الدراسة بالجامعات غدًا
التعليم العالي تحسم موقف الدراسة بالجامعات غدًا
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
توصية حكومية بتعطيل قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. والحسم خلال ساعات
توصية حكومية بتعطيل قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. والحسم خلال ساعات
كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)