تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على شاب لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من المخدرات في مطار القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، تمكنت من ضبط راكب حاول تهريب أقراص كبتاجون في كعب الحزاء.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة قادمة من بيروت حيث اشتبه رجال المباحث بالاشتراك مع رجال مكافحة المخدرات في أحد الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على حوالي ٤ آلاف قرص كبتاجون مخبأة في كعب الحزاء وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت نيابة النزهة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.