فيديوهات رقص ومخدرات.. القبض على "بلوجر" بتهمة نشر محتوى مخل بالمقطم

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل القبض على صانعة محتوى

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها (2هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي" – كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ، وحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

