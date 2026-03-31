تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، من كشف نشاط 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة دمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تورط القائمين على تلك الشركات في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل خارج البلاد، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة وتشغيل تلك الشركات، وعددهم 6 أشخاص، وبحوزتهم جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، و6 هواتف محمولة، وصور لتأشيرات سفر وعقود عمل بالخارج، بالإضافة إلى جهازي حاسب آلي محمول تبين بفحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب إعلانات خاصة بالشركات ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.