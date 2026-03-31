إعلان

سقوط 6 شركات للنصب على المواطنين بدمياط بزعم وظائف بالخارج

كتب : فاطمة عادل

06:18 م 31/03/2026

تشميع مقرات كيانات وهمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، من كشف نشاط 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة دمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تورط القائمين على تلك الشركات في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل خارج البلاد، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة وتشغيل تلك الشركات، وعددهم 6 أشخاص، وبحوزتهم جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، و6 هواتف محمولة، وصور لتأشيرات سفر وعقود عمل بالخارج، بالإضافة إلى جهازي حاسب آلي محمول تبين بفحصهما احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب إعلانات خاصة بالشركات ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.
وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكافحة جرائم النصب وزارة الداخلية سقوط شركات وهمية فرص العمل بالخارج

إعلان

إعلان

