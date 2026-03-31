تسلمت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، نتيجة تقرير الطب الشرعي لتحليل عينة نجل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع الخامس.

إيجابية نتيجة تحليل المخدرات لنجل أحمد حسام ميدو

وأثبت تقرير الطب الشرعي إيجابية عينة تحليل نجل أحمد حسام ميدو لتعاطي المواد المخدرة.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة، قد أمر بتجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أسندت لنجل أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، اتهامات حيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، وإتلاف ممتلكات عامة.

مصدر أمني: العثور على حشيش وزجاجة خمر

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، الطالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد الاشتباه به أثناء مروره بقسم أمني بمنطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنه يحمل قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تحركت فورًا لضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

