مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق مصنع ملابس الزيتون؟

كتب : محمود الشوربجي

08:21 م 31/03/2026 تعديل في 10:53 م

حريق أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع ومخزن ملابس أسفل أبراج سراي القبة في منطقة الزيتون.

تفاصيل السيطرة على حريق مصنع ملابس في الزيتون

وبالفحص، تبين نشوب الحريق في مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي داخل عقار مكون من 12 طابقًا، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، حيث أسفر الحريق عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق، وجرى تلقيهم كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمصنع ومخزن ملابس أسفل أبراج سراي القبة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء وإسعاف، وجرى فرض كردون أمني حول محل البلاغ، كما تمت السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.



