بعد فيديو عبر "فيس بوك".. القبض على المتهمين بقتل كلب في سوهاج

كتب : أحمد عادل

04:31 م 31/03/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على كلب باستخدام عصا خشبية، مما أدى لنفوقه بمحافظة سوهاج.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن الواقعة حدثت خلال عام 2025، وتم تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو وعددهم 5 أشخاص، أحدهم متواجد خارج البلاد للعمل، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.

تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم خافوا منانتقال مرض السعار إلى أطفالهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

