تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على كلب باستخدام عصا خشبية، مما أدى لنفوقه بمحافظة سوهاج.

تعذيب كلب بعصا خشبية بسوهاج

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن الواقعة حدثت خلال عام 2025، وتم تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو وعددهم 5 أشخاص، أحدهم متواجد خارج البلاد للعمل، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.

ضبط متهمين بسوهاج بعد تعذيب كلب بالعصا

تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم خافوا منانتقال مرض السعار إلى أطفالهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

